العرض الأول لفيلم شرق 12 في مهرجان كان (صور)

انتهى قبل قليل العرض الأول لفيلم شرق 12 للمخرجة هالة القوصي ضمن عروض نصف شهر المخرجين والمقامة على هامش النسخة الـ77 لمهرجان كان.

وحضر العرض الأول لفيلم شرق 12، عدد من صناع العمل ومنهم المخرجة والمؤلفة هالة القوصي، ومدير التصوير عبد السلام موسى، والفنانة منحة البطراوي، والموهبتان الصاعدتان عمر رزيق وفايزة شامة.

كما حضر العرض الأول لفيلم شرق 12، مصمم شريط الصوت عبد الرحمن محمود والمؤلف الموسيقي أحمد الصاوي، ومصممة الرقصات شيرين حجازي، والمونتيرة الهولندية بوبي، وأدهم يحيى مونتير النسخة الأولى.

تفاصيل فيلم شرق 12



الفيلم تأليف وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي وأنتجته شركة فريزا وسيريوس فيلم (هولندا) بالتعاون مع نقطة للإنتاج الفني (مصر) بدعم من دي فيربيلدنج (الخيال) -وهي جائزة ممنوحة من قبل صندوق موندريان وصندوق الفيلم الهولندي- وألوان سي أي سي وفوندز ٢١ وصندوق أمستردام للفنون ومؤسسة الدوحة للأفلام،

وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.

يذكر أن عروض نصف شهر المخرجين تضم ٢١ فيلما ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان كان حتى ٢٤ مايو الجاري.