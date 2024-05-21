السفير رشيد خطابي يجتمع مع وزير شؤون الإعلام بالبحرين لمناقشة تجهيزات الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب

اجتمع اليوم السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال مع وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي عبر تقنية التناظر المرئي.

وقد خصص هذا الاجتماع للترتيبات المتعلقة باحتضان الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة من27 إلى29 مايو الجاري التي تنعقد مباشرة بعد القمة العربية الأخيرة بالمنامة التي أسفرت عن قرارات تهم مختلف القضايا الاستراتيجية والسياسية والتنموية للمنطقة العربية وسبل تعزيز آليات التعاون العربي بما في ذلك على صعيد مواصلة تقديم الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية في سياق تطوراتها الراهنة وتداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وفي هذا الصدد ، جرى خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول الأعمال الذي اقره المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته (18) بتاريخ 24/12/2023 بدولة ليبيا والذي يتضمن مجموعة من البنود ذات الصلة بتطوير وإثراء المنظومة الاعلامية العربية في شموليتها وتنوعها انطلاقا من المشاريع المطروحة ومنها تنفيذ الاستراتيجية الاعلامية العربية لمكافحة الارهاب المعتمدة من قمة البحرين ، فضلا عن مواضيع اخرى منها على الخصوص الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 والإعلام البيئي والإعلام التربوي وتعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام ، وتشجيع تنمية القدرات عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، ومقترح الامانة العامة بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي العربي بإدراج البعد الانتخابي ولا سيما استخدامات الإعلام في الحملات الانتخابية واحترام قواعد التعددية والشفافية والحياد، ومنع التشهير على اساس مقاربة النوع او العرق او اللون او اللغة، وذلك لجعل الميثاق المذكور أكثر ملاءمة مع الدور الفاعل للإعلام وشبكات التواصل خلال الاستحقاقات الانتخابية.

هذا وستتم خلال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب مناقشة الأمور التنظيمية واجندة اجتماعات المجلس وهياكله.

كما سيعلن رسميا على هامش الدورة عن الفائزين بجائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة والتي تشمل فئات الأعمال التلفزيونية والاذاعية والصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي حول موضوع" إعلام الازمات والكوارث والمخاطر “بمساهمة ما يزيد عن 100 من الاعمال عرضت على لجنة خاصة من الدول الاعضاء برئاسة الكويت الدولة الراعية للجائزة والتي فيما وراء قيمتها المادية تحمل رمزية كبيرة باسم الجامعة العربية.