لقب =100 مليون جنيه.. هل تنجح الكونفدرالية في حل أزمة الزمالك المالية؟

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب مالية ضخمة، بجانب الإيجابيات المعنوية، عقب تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي للبطولة، التي أقيم على استاد القاهرة الدولي بهدف دون رد، ليحصد الفريق اللقب بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد الخسارة في لقاء الذهاب في المغرب بهدفين لهدف.

ونجح الزمالك في الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، وحصد جائزة مالية مليونية، وهي مكافأة ينتظرها مجلس إدارة نادي الزمالك، خاصة وان النادي يحتاج الى كل دولار، للمساهمة في فك إيقاف القيد على نادي الزمالك والتى قررها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

كم تبلغ جائزة لقب الكونفدرالية 2024

ليست أزمة القيد فقط، هي معضلة مجلس الإدارة، ولكن قلعة ميت عقبة، تعاني من عدة مشكلات مالية، وهو ما جعل حصد اللقب في هذا التوقيت بمثابة طوق نجاه، كون الزمالك سيستقبل جائزة الاتحاد الأفريقى كاف، و قدرها مليوني دولار أي ما يعادل 95 مليون جنيه مصري.

ما هي أزمات الزمالك المالية؟

ويحتاج الزمالك إلى سداد مديونات تصل الى 2.4 مليون يورو لحل أزمة القيد الأخيرة، والذي تسبب فيها عدم سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب.

هذه الجوائز، أصبحت مخرجاً مثالياً، لإدارة الزمالك، التي وجدت نفسها في مواجهة تحديات مالية متزايدة، عن طريق تراكم المستحقات المالية للنادي لصالح اتحاد الكرة المصري، والتي تقدر بنحو 15 مليون جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الزمالك أزمة مالية عميقة تؤثر على استقرار النادي والفريق واستمراريته في المنافسة محلياً وقارياً، وهي مشكلة المستحقات المتأخرة، بالتالي، يبحث مجلس إدارة النادي عن عدة خيارات تمويلية أو إمكانية تأجيل السداد لفترة من الوقت.

ورغم كافه تلك الصعاب المادية، تمكنت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من تسوية عدد من القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم، والتي بلغ عددها 14 قضية، بعد مفاوضات طويلة وصعبة، كلفت النادي قرابة 2.5 مليون دولار.