جوميز يمنح السعيد تعليمات خاصة قبل مواجهة فيوتشر

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لعبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

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وعقد جوميز جلسة مع اللاعب على هامش المران و منحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، بالإضافة إلى بعض المهام الخططية المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.