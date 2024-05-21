محمد نعيم فرحات : واقع صعب تعيشه النساء في بعض البلدان العربية

عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الجمعية العربية لعلم الاجتماع، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الندوة العلمية الافتراضية لعرض ومناقشة دراسة: "ضحايا غير مرئيات: نساء المهاجرين المتروكات وراءهم" وذلك عبر تطبيق زووم .

منظمة المرأة العربية

أكد الدكتور محمد نعيم فرحات، الأمين العام للجمعية العربية لعلم الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، أهمية الشراكة بين منظمة المرأة العربية والجمعية والتي أنتجت دراسة مُهمة تعبر عن واقع صعب تعيشة النساء في بعض البلدان العربية، وأوضحت هذه الدراسة أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، ويجب قراءة الواقع وتشخيص المشكلة ووضع الحلول على كل المستويات الممكنة.

وشدد على أن حسم قضايا المجتمعات العربية لا يمكن أن يتم بدون الاعتراف بدور المرأة ومكانتها على قاعدة.