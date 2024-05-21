مديرة المنظمة العربية للمرأة : هناك علاقة كبيرة بين  البحث العلمي وعملية صنع القرار

أكدت الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة العربية للمرأة على أهمية العلاقة بين البحث العلمي لاسيما في مجالات العلوم الاجتماعية وبين عملية صناعة القرار العام فيما يتعلق برسم السياسات الاجتماعية، مشيرة إلى أن منظمة اليونسكو كانت قد تبنت برنامجًا دوليًا للتباحث في كيفية وصل هذا الخط المنقطع بين البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية وبين صانعي القرار، وتمت مقاربة الموضوع آنذاك من جهتين؛ الأولى أن يكون للباحثين والأكاديميين فعالية في مجتمعاتهم من خلال الاهتمام بالقضايا المجتمعية والإضاءة عليها من زاوية علمية، والجهة الثانية هي صناعة قرار عام ورسم سياسات عامة انطلاقاً من نتائج البحث في العلوم الاجتماعية .

ضحايا غير مرئيات

وأشارت المديرة العامة للمنظمة خلال فعاليات افتتاح الندوة العلمية لعرض ومناقشة دراسة بعنوان: "ضحايا غير مرئيات: نساء المهاجرين المتروكات وراءهم" التي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الجمعية العربية لعلم الاجتماع صباح اليوم الثلاثاء، افتراضياً عبر تطبيق زووم، إلى أن موضوع الدراسة الذي تناقشه الندوة هو موضوع جديد وجدير بالاهتمام وقامت سيادتها بتوجيه التحية للجمعية العربية لعلم الاجتماع على اختياره كما حيت الباحثين والباحثات اللذين أعدوا دراسات الحالة.