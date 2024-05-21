الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الأركان  يلتقى مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق يانوش أدمزاك مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولى لحلف شمال الأطلنطى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

التعاون وتبادل الخبرات 
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين .
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إعتزازه بالعلاقات العسكرية مع حلف شمال الاطلنطى وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تنسيق الجهود بين كافة القوى لإنهاء الأزمة الإنسانية التى يواجهها الأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة .

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مختلف القضايا المطروحة
فيما أشاد مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولى لحلف شمال الأطلنطى بعلاقات التعاون بين كلا الجانبين , مشيراً إلى الدور المصرى تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط .
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

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