محافظ سوهاج يعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية لـ697 موظفاً

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قرار منح العلاوة التشجيعية لعدد 697 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التابعة، من مختلف التخصصات، بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى عن العام المالى 2023 / 2024، إعتباراً من 19 مايو الجاري، ووفقاً للمادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاء ذلك بحضور حاتم عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وهنأ الفقي، كل من شملهم القرار، مؤكدا التزام المحافظة بتطبيق جميع القواعد الوظيفية والاشتراطات القانونية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتنفيذا للقانون، مشيرا إلى حرص المحافظة الدائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، تنفيذا لخطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل، مما يساهم فى تحقيق التنمية فى كافة القطاعات، والنهوض بالدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، أن منح العلاوة التشجيعية يخضع لضوابط وشروط حددتها المادة 38 من قانون الخدمة المدنية وهى " أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وإلا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم .