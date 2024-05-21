قنا| لجنة من 6 جهات لحل أزمة تسرب الكلور من محطات المياه

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تشكيل لجنة برئاسة جهاز شئون البيئة ومكونة من إدارة السلامة العامة والصحة المهنية بمديرية العمل و شرطة المسطحات المائية وإدارة الحماية المدنية و الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ لمتابعة حل مشكلة تسريب غاز الكلور من محطات المياه.

وعقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لحل مشكلة تسريب غاز الكلور من محطات مياة الشرب والصرف الصحى

وشدد على جهاز شئون البيئة بضرورة التأكد من تطبيق الاشتراطات البيئة داخل محطات المياه ، كما وجه شركة المياه بضرورة ابلاغ غرفة عمليات المحافظة بمسارات السيارات المحملة بأسطوانات الكلور والمتوجه الى المحطات بالإضافة الى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية على سائقي السيارات المحملة بالكلور والعاملين في المحطات.

ونوه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، علي توجد اشتراطات سلامة مهنية ملزمة للعمال والفنيين الذين يتعاملون مع غاز الكلور.

خاصة إذا كان عالي التركيز، ومنها، (التهوية الجيدة للمنشأة، والصيانة المستمرة للماكينات والمعدات، وامتلاك أجهزة الكشف المبكر عن أي تسرب)، وفي بعض الأحيان يجب أن يرتدي الشخص قناعاً خاصاً لمنع استنشاق الغاز.

وبيّن أن الشركة ملتزمة بمسارات الأمنة لسيارات المحملة باسطوانات الكلور لتكون بعيدة عن المناطق المؤهولة بالسكان.

حضر الإجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتورر محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، وأحمد جابروكيل وزارة العمل بقنا والمهندس الحسينى محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا ، وممثل من إدارة شرطة البيئة والمسطحات وأحمد عبد الخالق مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تطوير ورشة الحياكة

وفي وقت سابق تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا وجمعية ريدك للتنمية المستدامة، وذلك لتدريب العاملات بورشة الحياكة لدى الشركة .

حيث تقوم جمعية ريدك صرف مستحقاتهن الشهرية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير ورش الحياكة لدى الشركة.

وقع البروتكول البروتوكول كل من المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور جمال محمد كمال الدين رئيس مجلس ادارة جمعية ريدك للتنمية المستدامة.