الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قوات الاحتلال تشن حملة تدمير وقتل في جنين بمشاركة 1000 جندي

جنديان تابعان للاحتلال
جنديان تابعان للاحتلال يعتقلان طفلًا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن رئيس بلدية جنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في جنين ويطلق النار على محولات الكهرباء وينفذ عمليات هدم بالمدينة.

ولفتت إلى أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في العملية العسكرية في جنين.

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وزارة الصحة الفلسطينية تنعي طبيب جنين.. قتل برصاص الاحتلال اليوم

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عمالًا جنوب جنين فجر اليوم

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 7 فلسطينيين في مخيم جنين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن بين الشهداء، رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين والذي استهدفته قوات الاحتلال في محيط المستشفى. 

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مخيم جنين بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، وتأتي العملية ضمن سلسلة اقتحامات متتالية على مختلف مخيمات ومدن الضفة منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي. 

كما أُصيب 7 أشخاص بينهم طلاب، حيث صرح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين. 

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، ومن جانبهم أعلنت المقاومة الفلسطينية تصديها لجنود الاحتلال عقب اقتحامهم.

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