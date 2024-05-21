صور.. 10 ضحايا في حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب بالمنوفية

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث معدية أبوغالب بـ أشمون بمحافظة المنوفية، إلى 10 جثث انتشلت من مياه الرياح البحيري، كما تم أنتشل السيارة المنكوبة من الرياح البحيري إثر سقوطها، اليوم الثلاثاء وسط استمرار أعمال البحث عن باقي الفتيات.

وكانت أسماء المتوفيات كالأتي:-

جني إيهاب.

تهاني السيد.

جني أحمد.

روضه أحمد.

شهد محمد.

ملك عادل.

يسرية محمد.

هاجر أحمد.

روان رمضان.

حنان رشاد.

وجاءت أسماء الناجين من الحادث كالأتي:-

ميادة رمضان.

أميرة ضياء.

جومانة عرفة.

سميرة عبد العزيز.

سماح وحيد.

صبحية صلاح.

نسمة محمد.

حبيبة دياب.

وجنات أحمد.

وتـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لحظة بلحظة حادث معدية أبو غالب بأشمون وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشير إلى أنه فور وقوع الحادث تم التوجيه بتواجد السكرتير العام والمساعد ورئيس المدينة ميدانيا بموقع الحادث لتقديم الدعم اللازم، كما تم الدفع بفرق من الاسعاف والإنقاذ النهري وتم متابعة كافة الإجراءات.

القبض على سائق ميكروباص حادث معدية أبو غالب ..

و القت قوات الشرطة بمباحث الجيزة القبض على سائق ميكروباص، لاتهامه بالإهمال والتسبب في سقوط السيارة من معدية أبوغالب، وبـ استجواب السائق ومواجهته بأقوال شهود عيان وتركه المركبة للتشاجر مع آخر بدعوى معاكسته لعاملة تستقل السيارة قيادته قبل خضوعه لتحليل مخدرات وبيان قيادته تحت تأثير المخدر من عدمه.

الجدير بالذكر - السيارة ميكروباص كانت تقل فتيات عاملات بتغليف الفاكهة بأحد الشركات الخاصة بنصدري الفاكهة والخضراوات بالجيزة، وحسب شهود عيان بمنطقة الحادث أكدوا علي دخول السائق في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية نتيجة لمعاكسة أحد الفتيات، فترك السيارة دون ان يسحب فرامل اليد، مما تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل، وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق وتوقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل بالجيزة، ثم فوجئوا جميعا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة ليغرقوا في نهر النيل، أن أعمار الفتيات تتراوح من 17لـ 20 عاما، وجميعهن من قرية سنتريس والقناطرين و القري المجاورة بأشمون.