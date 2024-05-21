محافظ سوهاج يسلم عددًا من أجهزة العرائس والمساعدات للفئات الأولى بالرعاية

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، بتسليم مجموعة من المساعدات العينية للفئات الأولى بالرعاية من مختلفة مراكز المحافظة، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة.

6 أجهزة عرائس للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج بسوهاج

وشملت المساعدات التي سلمها المحافظ " 6 أجهزة عرائس للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج، و 2 تروسيكل، كما تضمنت المساعدات أيضا " 4 حالات علاج على نفقة الدولة، و6 تدخلات هندسية لتأهيل ورفع كفاءة المنازل، وتسليم كشك وبضائع ".

وأعرب محافظ سوهاج، عن خالص تهانيه للفتيات المقبلات على الزواج متمنيا لهن حياة سعيدة، مشيدا بدور " مؤسسة حياة كريمة "، وأنشطتها المستمرة بسوهاج في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم، وما تقدمه من خدمات طبية، وفرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج، وتقديم المساعدات اللازمة للفئات الأولى بالرعاية .