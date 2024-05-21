ضبط المتهمين بالتعدي على طالب في المعادي

كشفت الداخلية أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (طالب- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى") بتضرره من شخصين لتعديهما عليه بالسب والضرب مُحدثين إصابته المُنوه عنهـــا حال تواجده بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبمواجهتـــه اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام آلة حادة " تخلص منها بإلقائها بالطريق العام" لقيام المصاب بمعاكسة إحدى الفتيات.

وفى سياق آخر فقد يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة غرق ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب في مياه النيل بمركز شرطة منشأة القناطر، كما يتواجد قيادات بالمديرية ومحافظة الجيزة للإشراف على عمليات البحث.

كما يجرى رجال الإنقاذ النهرى لتابع للحماية المدنية للجيزة ، عمليات البحث عن 16 فتاة مفقودة بحادث غرق ميكروباص سقط في مياه النيل من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، فيما تم نقل متوفاة، و10 أخريات تم إنقاذهم إلى المستشفى.

وسقطت صباح اليوم الثلاثاء سيارة ميكروباص محملة بعدد من الفتيات من أعلى معدية في الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة "معدية أبو غالب"، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، بينما تم إنقاذ ما يقرب من 10 منهن، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا.

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من محاسب لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة حلوان.

وبالفحص وبسؤال المجنى عليه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "مصاب بجروح" اتهم محاسبا بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وأقر بقيامه بشراء هاتف محمول المجني عليه وعقب استلامه فوجئ بوجود عطل به فحاول إعادته له مرة أخرى إلا أنه رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء على هاتفه المحمول وفر هاربًا.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمسكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، ضبطت مباحث الأموال العامة، موظفة بإدارة صحية بالغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منح شهادات تمريض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظفة بإحدى الإدارات الصحية بالغربية؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجال (التمريض) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المستشفيات والعيادات الخاصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان وهمى "مزورة" – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من طلبات واستمارات الإلتحاق بالكيان الوهمى - مطبوعات دعائية – هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.