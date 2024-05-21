مانشستر سيتى يسيطر على التشكيل المثالى للبريميرليج

كشف موقع "هوسكورد" المتخصص في احصائيات كرة القدم، عن التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الإنجليزي في موسم 2023/2024.

سيطر مانشستر سيتى على التشكيل المثالى للدورى الإنجليزى بعد التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي بعد منافسة قوية مع فريق أرسنال، حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وتواجد 4 لاعبين من مانشستر سيتي لايتصدرهم النجم النرويجي إيرلينج هالاند، وفيل فودين الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وشهد التشكيل تواجد ثنائي ليفربول، ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، بجانب بوكايو ساكا نجم أرسنال.

التشكيل المثالي للبريميرليج..

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: جفارديول، فان دايك، تاروفيسكي وأرنولد.

خط الوسط: رودي، إيزي وبالمر.

خط الهجوم: فودين، ساكا وهالاند.