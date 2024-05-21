اندلاع حريق في منزل وحوشين بطهطا بسبب ماس كهربائي

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوھاج إندلاع حريق أعلى سطح منزل مكون من طابقين بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز .



وانتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق أعلى سطح منزل مكون من طابقين ملك "أنور . م . ع . و" 49 سنة حاصل علي دبلوم يقيم بذات الناحية وتطاير منه شرر على حوشين ملاصقين ملك كل من :- "يوسف . ش . م . م" 58 سنة حاصل علي دبلوم يقيم بذات الناحية مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص و"واصف . م . و" 59 سنة عامل يقيم بذات الناحية مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بسطح منزل الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفوا الشبهة الجنائية نتج عنه احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص يقيمون بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الزوايا الحديدية وخاصة المتعلقة بالأبراج الحديدية أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من إلقاء القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة نقل محمل عليها حوالي 10 طن من المسروقات .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بقيام 5 أشخاص يقيمون بدائرة مركز طهطا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة الزوايا الحديدة متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





تم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة وتم ضبط التشكيل متلبسا حال استقلالهم سيارة نصف نقل وعليها المسروقات "زاويا" مختلفة الأطوال زنة حوالي 10 أطنان وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.





وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني .