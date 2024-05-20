مايكروسوفت تكشف عن كمبيوتر Copilot + المزود بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي

لقد سمعنا منذ أشهر تذمرًا مفاده أن Microsoft كانت تعمل على ما يسمى بـ "أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي". في حدث ما قبل البناء، أوضحت الشركة رؤيتها.

تطلق Microsoft على نسختها Copilot + PCs، والتي وصفها الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا بأنها "فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows". تحتوي هذه الأجهزة على أجهزة مصممة للتعامل مع عمليات AI Copilot الأكثر إنتاجية محليًا، بدلاً من الاعتماد على السحابة. يتطلب القيام بذلك مجموعة شرائح تحتوي على وحدة معالجة عصبية (NPU)، وقد قامت الشركات المصنعة مثل Qualcomm بوضع الأساس باستخدام شرائح مثل Snapdragon X Elite.

تتبع Microsoft نهج الشريك أولاً في صنع أجهزة الكمبيوتر Copilot+. وإلى جانب صانعي الرقائق مثل AMD وIntel وQualcomm، فإن كبار مصنعي المعدات الأصلية بما في ذلك Acer وASUS وDell وHP وLenovo موجودون على متن الطائرة. تتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأولى من طراز Copilot + للطلب المسبق اليوم وسيتم شحنها في 18 يونيو. وتبدأ الأسعار من 999 دولارًا.

قال يوسف مهدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft والمدير التنفيذي للتسويق الاستهلاكي، خلال الحدث إن الشركة أعادت تصور ما هو جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows بالكامل. لقد ادعى أن أجهزة الكمبيوتر Copilot + هي أقوى أجهزة الكمبيوتر على الإطلاق (سنحتاج إلى معرفة ما إذا كان هذا التأكيد يصمد في الاختبارات الواقعية). وعلى الرغم من ذلك، قال مهدي، إن الجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر المحمولة "رفيع وخفيف وجميل بشكل لا يصدق".



توفر أجهزة الكمبيوتر الأخرى المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي في السوق 10 عمليات تيرا في الثانية. لكي يُطلق عليها اسم Copilot + PC، سيحتاج النظام إلى تقديم ما لا يقل عن 40 TOP من أداء NPU وأن يكون لديه ما لا يقل عن 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين. تدعي شركة Qualcomm أن Snapdragon X Elite يوفر ما يصل إلى 75 TOPs بشكل عام. لكن المواصفات النقية ذات أهمية أقل مما تستطيع Microsoft فعله فعليًا بالأجهزة.



اقترح مهدي أيضًا أن أجهزة الكمبيوتر Copilot + أسرع بنسبة 58 بالمائة من أجهزة MacBook Air التي تعمل بنظام M3 (على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن Apple لديها شرائح M3 أكثر قوة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها بالفعل وشرائح M4 في الطريق قريبًا جدًا). اقترحت الشركة أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة Copilot + ستوفر ما يصل إلى 22 ساعة من عمر البطارية أثناء تشغيل مقاطع الفيديو محليًا وما يصل إلى 15 ساعة أثناء تصفح الويب.

للمساعدة في تحقيق كل هذا، يحتوي Windows Copilot Runtime على أكثر من 40 نموذجًا للذكاء الاصطناعي والتي تعد جزءًا من طبقة Windows 11 الجديدة. يُقال إنها مدمجة بعمق في Windows لمساعدتها على الوصول إلى الأجهزة بشكل أكثر كفاءة وتوفير خيارات خصوصية وأمان أكثر قوة. وتقول مايكروسوفت إن النماذج يمكن أن تعمل عبر أي تطبيق.

بقدر ما يتعلق الأمر بميزات Windows، فإن أحد جوانب أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+ هو ما ترددت شائعات عنه منذ فترة. يطلق عليه "استدعاء"، ويمكنك اعتباره إصدارًا أكثر تقدمًا من ميزة "المخطط الزمني" من نظام التشغيل Windows 10. وستكون قادرًا على استخدام مطالبات اللغة الطبيعية لجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعيد عرض المعلومات بناءً على ما تتذكره عنه. ستتمكن من التمرير عبر التطبيقات والمستندات والرسائل على جدول زمني قابل للاستكشاف.

وفقًا لمهدي، قامت Microsoft ببناء Recall مع أخذ معايير الذكاء الاصطناعي المسؤولة في الاعتبار. ستبقى البيانات الواردة منه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولن يتم استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Microsoft.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من استعادة اللقطات القديمة في Windows Photos باستخدام أداة تسمى Supersolution. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر التطبيق خيارًا لسرد قصة بناءً على صورك بمساعدة الراوي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، ستوفر Live Captions تعليقات وترجمات في الوقت الفعلي إلى اللغة الإنجليزية من أكثر من 40 لغة (مع المزيد في المستقبل) من الفيديو المباشر والمسجل مسبقًا.

تمتلك Microsoft الآن تقنية الترقية الخاصة بها (المشابهة لـ DLSS من NVIDIA) للألعاب أيضًا. يُطلق عليه اسم Auto Supersolution ويقال إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى دقة الرسومات وتحسين معدلات التحديث في الوقت الفعلي دون التأثير على الأداء.

يوجد أيضًا تطبيق Copilot جديد يمكنك استخدامه كنافذة مستقلة أو شريط جانبي أو في وضع ملء الشاشة. ستتمكن من سحب العناصر وإسقاطها في Copilot من أي مكان آخر في Windows. بفضل مفتاح Copilot الجديد الموجود على لوحات المفاتيح، ستتمكن من تشغيل التطبيق بلمسة زر فعلي. سيتمكن Copilot في النهاية من السماح لك بضبط إعدادات Windows أيضًا.

نظرًا لأن شركة Qualcomm تستخدم بنية Arm، فربما يكون من المفاجئ أن تقوم Microsoft بإعادة بناء Windows 11 للرقائق المستندة إلى Arm. تحاول Microsoft منذ بعض الوقت جعل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows والتي تعتمد على نظام Arm، وكانت النتائج مختلطة. كانت لدينا تحفظات كبيرة على جهاز Surface Pro 9 الذي يعمل بنظام Arm منذ عامين. ولكن ربما قامت الشركة أخيرًا بحل هذا الأمر هذه المرة.