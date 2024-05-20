قائمة المراكز الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية قائمة العشر الأوائل بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الذي لم يشهد أي تغييرات كبيرة في التصنيف الذي صدر اليوم الاثنين من قبل الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

ولم تشهد قائمة المصنفات العشر الاوائل أي تغييرات باستثناء تقدم اليونانية ماريا ساكاري مركزا لتحتل المركز السابع بدلا من الثامن فيما تراجعت الصينية كينوين شينج مركزا لتحتل المركز الثامن بدلا من السابع.

وفيما يلي ترتيب العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للسيدات:

1 - إيجا شفيونتيك 11695 نقطة



2 - أرينا سابالينكا 8138 نقطة



3 - كوكو جوف 7638 نقطة



4 - إلينا ريباكينا 5673 نقطة



5 - جيسيكا بيجولا 4550 نقطة



6 – ماركيتا فوندروسوفا 4035 نقطة



7 – ماريا ساكاري 3980 نقطة



8 - كينوين شينج 3945 نقطة



9 - أنس جابر 3748 نقطة



10 - يلينا أوستابينكو 3318 نقطة