السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد سكر قصب خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة)

فترات وصول خلال الفترة :-

من 1 - 15 سبتمبر 2024

و/أو من 15 - 30 سبتمبر 2024

و/أو من 1 - 15 اكتوبر 2024

و/أو 15 - 31 أكتوبر 2024

وذلك بالسداد : At Sight

تقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي

على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية

باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين