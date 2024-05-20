الغربان تغزو الإسماعيلية.. والفلاحين: الطائر قضى على المحاصيل

تشهد محافظة الإسماعيلية، الآلاف من أسراب الغربان التي باتت تهاجم الشواطئ والحدائق، وأثرة بالفعل علي العديد من المحاصيل الزراعية في القري، من بينها محصول الفول السودانئ والذرة والبطيخ.

وأثارت سراب الغربان الذعر بين الكبار والصغار، وبرغم من ذلك جاء رد مديرية الطب البيطري صادم ملناش دعوة، والزراعة في انتظار المزانية، والفلاحين تستغيث.

وقال ياسر دهشان أشهر مزارعي الإسماعيلية، لم اشهد طوال حياتي أسراب الغربان التي تهاجم المحافظة في مثل تلك الأوقات، عشت في الريف لسنوات طويلة لأرعى الأراضي الزراعية والمحاصيل ولكن لم يسبق لي أن أرى كل هذه الكم من طيورالغربان السوداء والتي أتلفت محصول الذرة بنسبة 90 % كما أتلفت الغربان محصول الفول السوداني والبطيخ الاسمعلوي، وذلك بسبب عدم المكافحة وغياب دور المرشد الزراعي، وأصبحت طرق المكافحة للغربان في القري الريفية بدائية، مطالب بتدخل مسئولي محافظة الإسماعيلية قبل فوات الاون.

اسراب الغربان

وأضاف محمود عبد العزيز أبو عيسي، هناك زعر بين الأطفال الصغار بسبب انتشار أسراب الغربان التي لم نشاهدها تهاجم الإسماعيلية من قبل وأصبحت مصدر للإزعاج ولم نستريح من نقر الغربان التي تطفلت علي المنازل، حيث تتميز محافظة الإسماعيلية بالحدائق والشواطئ والزائرين يأتون اليها بالمصايف وخاصة في فصل الصيف، ولكن الآلاف من أسراب الغربان باتت تهاجم معظم أماكن محافظة الإسماعيلية علي مسمع ومرء الجميع، متسالا هل يتدخل أحدا لمكافحة أسراب الغربان.

هجوم الغربان على مواطني الإسماعيلية

ومن جانبه قال الدكتور السيد خليل، نقيب الزراعيين بمحافظة الإسماعيلية، أن الغربان لجأت للهجوم على المدن بعد نقصان غذائها من الفئران وذلك بسبب مكافحتها، لافتا إلى أن الغربان توجد في أماكن انتشار القمامة في المدن كالملجأ للغذاء وعلي الشواطئ والحدائق التي بها أشجار، ولكن ما تشهده محافظة الإسماعيلية من انتشار اسراب الغربان بذلك الشكل لم تشهده من قبل، موضحا إن الغربان موجودة على مر الزمان، وكانت تحدث توازن بيئي من خلال أكلها للفئران.

الغربان

وأضاف نقيب الزراعيين بالإسماعيلية أن هناك تعاونا بين مديرية الزراعة والطب البيطري للتصدي لها، متابعا: "نقاوم السلوك العدواني للغربان ونستخدم السموم لمواجهتها"، ومن المتبع أن تقوم مديرية الزراعة بتكثيف طرق المكافحة في الأراضي الزراعية على الفئران والثعابين المتواجدة حول الأراضي الزراعية، ولم يعد للغراب أشياء يتغذى عليها لذلك لجأ للمدينة".

وقال المهندس هاني السيد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية في تصريحاته لـ " الوفد" أحنا ملناش دعوة بطرق مكافحة الغربان ده مشكلة مديرية الزراعة ومحافظة الإسماعيلية، لافتا أن محافظة الإسماعيلية تشهد أعداد كبيرة من أسراب الغربان في ذلك الوقت من فصل الربيع وخاصة بالمدينة والمراكز والقري حيث تتميز الإسماعيلية بالحدائق والشواطئ.

وأكد محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أننا نقوم حالياً بأعداد حملة مكبرة في خلال 15 يوما لمكافحة الغربان بمدينة الإسماعيلية والقري الريفية، وسوف نقوم بشراء الطعوم السامة والمبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة وذلك المتبع سنوية في مكافحة الغربان في ذلك الوقت، وذلك بسبب أن الإسماعيلية بها مساحات كبيرة من الحدائق والأشجار والمناطق الريفية بالتل الكبير والقصاصين وأبوصوير والقنطرة غرب وشرق وفايد.