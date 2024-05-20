محافظ كفرالشيخ: بدء العمل فى إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن بدء العمل فى إنشاء الحملة الميكانيكية المركزية الجديدة، بمقر حى شمال، مدينة دسوق، بمساحة 2500 م، وتكلفة 5.4 مليون جنيه، بإجمالى 18 باكية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة فى مدينة دسوق، والتى تهدف إلى تقديم خطة تشغيل وخدمات صيانة السيارات والمعدات، موجهًا بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز المشروع فى أسرع وقت، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز التنمية المحلية فى المحافظة.

جاء ذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وخالد المنياوى، مدير عام التخطيط والمتابعة بكفرالشيخ.