وزير الشباب يشهد تسليم شهادات أصحاب الشركات الناشئة الفائزة في حاضنة الأعمال الرياضية التكنولوجية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تسليم شهادات وتكريم أصحاب الشركات الناشئة الفائزة بالاحتضان في حاضنة الأعمال الرياضية التكنولوجية MOYS بمركز شباب مدينة نصر، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التي تمول المشروع من خلال جهاز تنمية الابتكار، وجامعة النيل الأهلية.



قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن حاضنة الأعمال (MOYS) هي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الاجتماعي والاستثماري، وستفتح أبوابها للمرة الأولى وستعمل على تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم على الاقتصاد المصري.



وكان قد تقدم للحاضنة ٨٧ صاحب فكرة وشركة ناشئة ونتج عن تقييم المشروعات تأهل ٢٠ فكرة تكنولوجية لحضور المعسكر التدريبي لمرحلة ما قبل الاحتضان، وذلك بمقر الحاضنة في مركز شباب مدينة نصر، حيث قام أصحاب الأفكار والشركات المؤهلة بعرض تقديمي للفكرة والشركة المقترحة حيث تم اختيار ٩ فرق للتأهيل بعد أن استعرض ٢٠ فريق مشروعاتهم أمام اللجنة وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور تامر حمودة، رئيس قطاع تنمية الابتكار والتسويق ونائبا عن الأستاذة الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هالة الأحمدي رئيس جهاز تنمية الابتكار والاختراع والمشرف على الحاضنة من جانب الأكاديمية.



ونتج عن ذلك فوز عدد (8) فرق من أصحاب الشركات الناشئة بالاحتضان والدعم المادى و هي الفائز الأول Shot-Bot 106: وهي تمثل آلة الرماية الشاملة، وهي تقدم رائد في تدريب كرة السلة وإمكانية الوصول إليها، قفزة كبيرة إلى الأمام في دمج التكنولوجيا والشمولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خالل الدمج السلس للمعدات التكيفية المتقدمة في نسيج حدث المشروع ثورة في الشمولية الرياضية مع ُ المدن الذكية وتوفير فرصة مربحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ICT.



الفائز الثاني GGEG ( GOOD GAME EGYPT): وهي شركة ناشئة في مجال الرياضات الإلكترونية تقوم بتوفير منصة تواصل إجتماعي ومجتمع مصري وعربي متكامل للرياضات الإلكترونية من لاعبين للشركات والمعلنين المهتمين بفئة SAAS وفرق و منظم رقمي متكامل الشباب و الرياضات الإلكترونية وصناعة الترفية واستهداف هذه الفئة من خالل المنصة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية - الفكره والمشروع مميز لأنه بالكامل مبني من مبرمجين مصريين ومتواجد بالفعل النسحه التجريبية، و استهداف والاعلان عن طريق الرياضات االلكترونية هو صناعة مستقبلية ومدخل لصناعة الترفية - التواصل والتداخل مع فئة الشباب و مجتمع جيل زد عن طريق الرياضة الإلكترونية اثبت فعاليتة في العالم.



والفائز الثالث Ahillney: وهو تطبيق لربط العمالء بمحترفي اللياقة البدنية وإعادة التأهيل المعتمدين. ويعتبر تطبيق الهاتف المحمول الأول من نوعه الذي يعمل على سد الفجوة بين العمالء الذين يبحثون عن خدمات اللياقة البدنية وإعادة التأهيل والمهنيين المعتمدين في مصر.



والرابع: L - DawRi: وهو التطبيق الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا ومقره مصر، والذي ينظم الدوريات الرياضية من البداية إلى النهاية، ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والمشاركة في الدوريات الرياضية المفضلة لديهم إما كأفراد، أو كفريق مع مستخدمين آخرين، أو كفريق واحد، إنها منصة شاملة لعشاق الرياضة للتواصل والتنافس والاستمتاع بإثارة الدوريات المنظمة.

والفائز الخامس Actvex: وهي عبارة عن منصة متطورة وإدارة أعمال سهلة للمدربين مصممة لإحداث ثورة في صناعة تدريب اللياقة البدنية عبر الإنترنت من خالل معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها كل من المدربين والعمال من خلال التركيز على التفاعل الفعال بين المدرب والعميل، والمدفوعات المتكاملة، والميزات المتقدمة مثل رؤية الكمبيوتر لتتبع الحركة في الوقت الفعلي، تهدف Actvexإلى وضع معيار جديد في السوق الرياضى.

والفائز السادس SpoRti fy: وهي عبارة عن منصة تهدف الى توفير قائمة شاملة بالملاعب القريبة بالإضافة إلى معلومات الاتصال الخاصة بها. من خلال استخدام منصتنا، يمكن للاعبين العثور بسهولة على أقرب الملاعب المتاحة والتواصل معها، مما يلغي الحاجة إلى البحث المكثف على وسائل التواصل الإجتماعي أو الإعتماد فقط على التوصيات الشفهية. ويضمن ذلك وصول اللاعبين إلى مجموعة واسعة من خيارات الملعب ويمكنهم الإتصال بهم بسهولة لتحديد جدولة الأنشطة الرياضية، والمشكلة الثانية: يواجه طالب الشباب والجامعات الانزعاج الناتج عن إجراء مكالمات هاتفية أو زيارة الملاعب شخصيًا.



والسابع Elforma: وهو تطبيق يتيح للمستخدمين الوصول إلى مراكز الشباب ، والنوادي الرياضية، وصاالت الألعاب الرياضية، والمراكز الصفية في جميع أنحاء البلاد وحجز لأنشطة والتعرف عليها، من خلال إدارة مراكز الشباب بمنظومة إلكترونية.



وجاء الفائز الثامن والأخير Smart solution treadmill: وهي عبارة عن مشاية ذكية تعمل بدون كهرباء وتعمل بالجاذبية الأرضية عن طريق وزن الإنسان الذى يستخدمها وتقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من خلال تحويل الطاقة الميكانيكية الحركية إلى طاقة كهربائية أثناء ممارسة رياضة الجرى عليها وتقوم بتخزين الطاقة الكهربائية داخل بطارية للأستخدام فى وقت لاحق فى الإنارة وشحن الهواتف.







