جوارديولا يكشف موقفه من الاستمرار مع السيتي بعد التتويج بلقب الدوري

أعرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي الأنجليزي عن اعتقاده بأنه أقرب إلى الخروج من تدريب مانشيستر سيتي منه إلى الاستمرار بعد انتهاء تعاقده الحالي مع مانشيستر سيتي .

وكان الاسباني بيب جوارديولا قد تعاقد مع مانشيستر سيتي عام ٢٠١٦ بعد انتهاء فترة قيادته لفريق بايرن ميونخ الألماني وقاد خلال السنوات الماضية مانشيستر سيتي لاحراز لقب الدوري الانجليزي ست مرات إلى جانب لقب دوري أبطال أوربا عام ٢٠٢٣ و لقب كأس العالم للأندية إلى جانب عدة القاب محلية أخرى حيث أحرز كأس الاتحاد الأنجليزي مرتين واربعة القاب في كأس رابطة المحترفين .

وقال جوارديولا بعد الفوز على ويستهام يونايتد بثلاثة والتتوي بلقب الدوري الأنجليزي : اعتقد اني أقرب للرحيل من البقاء مع مانشيستر سيتي عقب نهاية تعاقدي . مازال هناك موسم اخر ساكمله بكل تأكيد مع الفريق لكن بعد الموسم المقبل لا أدري ما هو القرار المناسب . ثمان سنوات و ربما تسع سنوات هنا هذا أمر رائع . خلال الموسم المقبل سنتحدث مع الإدارة ونرى ما هو الموقف كما يجب علي ان اعرف موقف الاعبين ومدى تجاوبهم مع استمراري من عدمه وخطة الإدارة. لدينا الوقت خلال الموسم المقبل للحديث حول تلك الأمور .

يذكر ان بيب جوارديولا هو المدير الفني الأنجح في تاريخ مانشيستر سيتي ولن يكون من السهل على إدارة النادي التفريط فيه مستقبلا مثلما أعلن مالك النادي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان