نقيب الفلاحين يؤكد إنخفاض أسعار البصل في الأسواق والكيلو يسجل 5 جنيهات

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان انخفاض سعر البصل كان شى متوقع ولقد ذكرنا ذلك بالتفصيل عندما كان سعر كيلو البصل 50 جنيه وقلنا حرفيا ان البصل سيصل للمستهلكين ب5 جنيه بداية من نصف ابريل.

واضاف ابو صدام ان السبب الحقيقي وراء انهيار سعر البصل حاليا هو كثرة المعروض بالسوق المحلي لزيادة مساحات زراعة البصل حيث تهافت المزارعين علي زراعته بعد إرتفاع اسعاره الموسم الماضي لاسعار قياسية.

ورغم فتح باب التصدير فإن الانتاج المحلي أكثر بكثير من المطلوب محليا وعالميا خاصة بعد استئناف الهند اكبر منتجي البصل عالميا تصدير البصل بعد توقف صادرتها من البصل قرابة 5 اشهر من وقف تصدير البصل

وأشار أبوصدام إن مساحات زراعة البصل هذا الموسم تتعدى الـ 300 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 18 طنا للفدان الواحد بانتاج كلي يزيد على 3.5 مليون طن هذا الموسم حيث تتربع مصر على المركز الرابع عالميا من إنتاج البصل

وأكد نقيب الفلاحين أن أسعار البصل انخفضت لادني مستوياتها رغم فتح باب التصدير، فان أسعار البصل وصلت لـ5 جنيهات للكيلو للمستهلك فيما لا يزيد سعره عن 3 جنيهات في الحقل متوقعا خسائر كبيره للمزارعين بعد الانخفاض الكبير لاقل من سعر التكلفه

وذلك لزيادة مساحات زراعة البصل واعتدال المناخ محليا وعالميا مما أدى لزيادة الانتاج بخلاف الموسم الماضي

الجدير بالذكر أن نقيب الفلاحين دخل مع الإعلامي أحمد موسى في تحدٍ على الهواء بشأن تراجع أسعار البصل في شهر أبريل إلى 5 جنيهات وسط ذهول واندهاش الحاضرين.

وكان قد أكد أبو صدام، أن مصر إنتاجها من البصل 3 ملايين طن، ولديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول، وتحميل وزارة التموين المسئولية عن ارتفاع السعر أمر مستبعد لأن الوزارة لا تشتري البصل من الفلاح، ولكن البصل في يد التجار.

ولفت إلى أن التاجر الذي يبيع كيلو البصل بـ40 جنيهًا في السوق، كان قد اشتراه من الفلاح بـ 6 جنيهات فقط، ولذلك أرى أن الأزمة سببها استغلال من التجار إضافة إلى تصدير البصل للخارج.

عن موعد انخفاض سعر البصل في السوق، قال: "هيرجع تاني المثل الشعبي (أنت متسواش بصلة) والسعر هينخفض بشكل كبير ولكن في نصف مارس وأول أبريل، وسيكون الموسم هذا العام مزدهرا، لأن الفلاحين زرعوا كميات كبيرة من البصل هذا العام طمعا في تحقيق أرباح، وأرى أن السعر قد ينخفض ليكون الكيلو بـ 10 جنيهات على الأكثر في السو