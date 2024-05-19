«الإسكندرية» يحقق 2 مليار جنيه أرباحاً بمعدل نمو 78% خلال 3 أشهر

حقق بنك الاسكندرية أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 2.8 مليار جنيه (+71.43% مقابل الربع الأول من عام 2023)، وصافى ربح بلغ نحو 2.1 مليار جنيه (+78.18% مقابل الربع الأول من عام 2023).

كشفت نتائج أعمال بنك الإسكندرية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024 عن تحقيق أداء قوى، واحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفى، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 18.9 مليار جنيه،

ووصل إجمالى القاعدة الرأسمالية إلى 19.6 مليار جنيه، ما أدى إلى تحقيق 25.40٪ نسبة معيار كفاية رأس المال وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزى المصرى.

ارتفع إجمالى الأصول إلى 175.3 مليار جنيه (+8.26٪ مقابل 2023)، حيث ارتفع إجمالى القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.78٪ (مقابل 2023) ليصل إلى 68.9 مليار جنيه، ويأتى ذلك النمو مدعوماً بالارتفاع فى إجمالى الودائع إلى 143.3 مليار جنيه (+7.50٪ مقابل 2023).

أسهم بنك الإسكندرية بشكل فعال فى الاقتصاد المصرى من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالى 709 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2024.

على جانب آخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافى القروض المتعثرة لتصل إلى 0.97٪ (0.15 -% مقابل 2023).

كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 140 مليون جنيه مصرى (منخفضاً بنحو 100 مليون جنيه مقابل 2023) نتيجة النهج الحريص الذى يتبعه البنك فى تقييم محفظة قروضه وفى تنفيذ سياسات المخصصات.

وارتفع صافى الدخل بشكل ملحوظ إلى 4.5 مليار جنيه (+61.74٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، مدعوماً بنمو كل من صافى الدخل من العائد (+66.39٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات (+22.71٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، فى حين بلغت المصروفات الإدارية 1 مليار جنيه (+18.08٪ مقابل الربع الأول من عام 2023).