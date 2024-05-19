نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم زيارة لمعرض التشييد والبناء للعام 2024

قام وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ومن خلال لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة، برئاسة المهندس مينا ميلاد، بزيارة معرض التشييد والبناء، الذي أقيم مؤخراً بمشاركة 93 مهندساً بنقابة المهندسين بالإسكندرية، مجموعة من مهندسي مديرية الإسكان وبعض الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال التشييد والبناء.

وتهدف الزيارة إلى تعريف المهندسين بأحدث التقنيات والمواد المستخدمة في مجالات التشييد والبناء، والاطلاع على اتجاهات صناعة البناء المستقبلية، وتعزيز التواصل بين أعضاء النقابة والمؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد الوفد على أهميته في التعريف بأحدث التطورات في مجال التشييد والبناء، واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة،

وفي ختام الزيارة، أكد المهندس مينا ميلاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة، على إلتزام النقابة بتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها الارتقاء بمهارات وقدرات المهندسين، ودعمهم في مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات وأن النقابة تعمل على تعزيز التعاون بين أعضائها والمؤسسات والشركات المتخصصة في مختلف المجالات من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المتخصصة في شتى المجالات والتخصصات الهندسية.