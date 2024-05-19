قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 3 سنوات، لموظف لاتهامه بتهديد شخص بإفشاء أمور خادشة للشرف وللحياء عبر رسائل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة تهديد شخص بإفشاء أمور خادشة بكفر شكر

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2723 لسنة 2023 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 487 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عماد ع م"، 36 سنة، موظف، ومقيم المنشأة الصغرى بمركز كفر شكر، لأنه في يوم 21 / 1 / 2023 بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليه "نادر أ"، كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف وللحياء.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أرسل إلي المجني عليه رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب، ماسنجر"، وتتضمن عبارات سب وإهانة وتهديد بإفشاء أمور مخدشة تنال من اعتباره وسلامة أولاده وذلك مقابل تخليه عن أداء عمله بشأن القضايا الموكل فيها من قبل أحد موكليه "مطلقة المتهم" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، ماسنجر"، بهدف ارتكاب جريمة معاقباً عليها قانوناً، كما أنه اعتدى على مبادئ القيم الأسرية للمجني عليه سالف الذكر منتهكاً حرمة حياته الخاصة بارتكابه للأفعال محل الاتهامات السالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما سب المجني عليه سالف الذكر بأن اسند إليه عبارات خادشة للشرف والاعتبار وخدشاً لسمعته وسمعة عائلته وذلك عن طريق استخدام أجهزة الإتصال هاتف محمول".

محاكمة سائق قتل شخصا طعنا بالسكين بشبرا الخيمة

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة سائق قتل شخصا طعنا بالسكين أثر مشادة كلامية بينهما لجلسة الأربعاء القادم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، لإستكمال نظر في القضية.

تضمن أمر احالة المتهم ويدعى «عمرو.ع» 27 سنة سائق إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر يوليو 2023 قتل المجني عليه «احمد.م.ن» بغير سبق إصرار ولا ترصد على إثر مشادة كلامية فيما بينهما فقام المتهم بإشهار سلاحًا أبيض «سكين» وقام بطعنة فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم احرز سلاح أبيض عبارة عن «سكين» بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بوقوع مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه إثر مشادة كلامية بينهما فقام المتهم بإخراج سكينه من طيات ملابسه وسدد عدة طعنات للمجني عليه قاصد إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.