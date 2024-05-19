شواطئ الإسكندرية ملاذ المواطنين هربًا من حرارة الجو

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة حيث يسود طقس حار على مختلف الأنحاء، مع رياح معتدلة نسبيا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.بلغت درجات حرارة مرتفعة العظمى منها 34 درجة مئوية والصغرى 22 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 28كم/الساعة.

كانت قد شهدت شواطئ عروس البحر المتوسط اقبال ملحوظا من المواطنين منذ بداية فصل الربيع، مع إقبال ملحوظ على ركوب البدلات والألعاب المائية، وهدوء فى حركة الأمواج ورفع الراية الخضراء على كافة الشواطئ الشرقية.

من جهة أخرى تستعد محافظة الإسكندرية، بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، خاصة مع بدء موسم المصيف والاقبال على الشواطئ فى الموجة الحارة، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ فسعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه

وأشار الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن هذا العام هناك 17 شاطئ مغلق بسبب أعمال مشروع توسعة الكورنيش من المندرة وحتى شاطئ السرايا ، و بالتحديد جميع شواطى المندرة المجانى و المميز ، شواطئ العصافرة المميز ، شواطئ ميامى العام و المميز ، شواطئ اسحاق حلمى و ايناس حقى و شاطئ السرايا العام.

وأكد أن الشواطئ المفتوحة، بنسبة 65% من الشواطئ جاهزة لإستقبال المصطافين، وهى شواطئ البوريفاج السياحى والمميز، شاطئ جزيرة الذهب، شاطئ جليم العام والسياحى، شواطئ الانفوشى وشاطئ سيد درويش المجانى، وجميع شواطئ العجمى وغرب الإسكندرية التى تعمل بكامل طاقتها .

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف، على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأولية.