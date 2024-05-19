إعلان ڤودافون يحقق 1.5 مليون مشاهدة في يوم واحد

أعلنت شركة ڤودافون مصر، عن إطلاق حملة إعلانية لنظام فليكس، بهدف شرح المزايا المختلفة للنظام. في لمسة إبداعية متألقة، قدمت ڤودافون مصر النجمة ياسمين عبد العزيز والمطرب الشهير عبد الباسط حمودة لغناء أغنية تكشف عن مزايا نظام فليكس بأنغام مميزة. احتفالا بإطلاق الإعلان، زارت ياسمين المقر الرئيسي للشركة بالقرية الذكية، حيث أضافت أجواءً احتفالية بتقاسم لحظات ممتعة مع الموظفين.



بعد يوم واحد فقط من إطلاقه، تصدر الإعلان جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزهم منصة اليوتيوب، محققًا 1.5 مليون مشاهدة. ويُعد هذا هو العام الثاني علي التوالي الذي تستعين فيه شركة ڤودافون بالنجمة ياسمين عبد العزيز صاحبة الوجه الإعلاني لنظام فليكس، وتمكنت من خلال ما تتمتع به من قبول شعبي واسع وخفة ظل وقربها من الناس من تحقيق نجاح وانتشار واسع لهذه الحملة، وهو ما ينعكس على نجاح الإعلان والأغنية أيضًا.



تركز فكرة الحملة الإعلانية على ما يقدمه فليكس من تجربة مميزة للعملاء من خلال باقة من الخدمات الترفيهية، توضح كيف يساعد نظام فليكس العملاء على التوفير والاستمتاع بالاشتراكات المجانية على المنصات الترفيهية بأفضل سعر ممكن دون الحاجة إلى دفع أي اشتراكات أو رسوم إضافية، وخاصة فليكس 70 (الذي يوفر أكثر من 100 جنيه).



يشار إلى أن ڤودافون هي أول شركة اتصالات في مصر تقدم اشتراكات على منصات ترفيهية متوفرة داخل الباقة ، مما يجعلها جزءا أساسيًا فى جميع جوانب حياة عملائها عن طريق الشراكة مع أكبر المنصات مثل (Shahid, Watch It, Anghami Plus).