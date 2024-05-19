محافظ أسوان يهنئ طلاب التربية الخاصة لحصولهم على المركز الأول جمهورياً

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهنئة لأبناءه من طلاب وطالبات التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لنجاحهم فى الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ألعاب القوى " لعبة الوثب الطويل " فى بطولة الجمهورية لأنشطة طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، والتى أقيمت بمحافظة بورسعيد فى الفترة من 12 إلى 18 مايو الجارى ، فضلاً عن حصد كأس البطولة ، والميدالية الفضية بعد الوصول للمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقه الفنون المسرحية.

وأثنى اللواء أشرف عطية، على جهود مسئولى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وأيضاً للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس، مؤكداً على أننا نفتخر ونعتز دائماً بأبنائنا من ذوى الهمم، لأنهم أصحاب عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز، ويساهموا بإبداعاتهم وإبتكاراتهم ، وما يمتلكونه من إرادة قوية فى رفع إسم محافظتهم أسوان عالياً فى مختلف المحافل والمسابقات والبطولات.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العليم طه مدير التربية والتعليم ورئيس لجنة الدمج التعليمى بأنه فى ظل الدعم المستمر والمتواصل من محافظ أسوان نستعد ونجهز أبنائنا للمنافسة بقوة فى أى بطولة، ونحفزهم لحصد المراكز الأولى بإعتبار، ذلك سيضاف فى سجل جهودهم وتميزهم، لافتاً إلى أنه بدأت البطولات بشكل محلى لإختيار أفضل العناصر، وتم الصعود للاقليمي وصعدت أسوان للجمهورى، ونجحنا بفضل الله وإرادة أبنائنا فى حصد هذه المراكز المتقدمة والمتميزة بهذه البطولة التى حضرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد .