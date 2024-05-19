باولو مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي.. رسميًا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، بشكل رسمي، اليوم الأحد، اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود فريق السيدة العجوز، خلفًا لماسيميليانو أليجري، الذي رحل عن منصبه.

وأقال نادي يوفنتوس ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لليوفي، من منصبه بعد التتويج بلقب كأس إيطالي للموسم الحالي.

وأكد يوفنتوس، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، أن باولو مونتيرو، المدير الفني لفريق الشباب، سيتولى قيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، فيما يقود السيدة العجوز بالمباراتين الأخيرتين من موسم الدوري الإيطالي، التي ستقام خارج أرضه أمام بولونيا، ثم على أرضه أمام مونزا".