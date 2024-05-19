تحصين 621 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس ٢٠٢٤م.

وقامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة بتحصين ٦٢١ ألفا و٥٤٤ رأس ماشية، مابين تحصين ٣١٧ ألف و ٣٥١ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و ٣٠٤ ألفا و ١٩٣ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ١١٤١٣ رأس ماشية خلال الأسبوع الثامن من إنطلاق الحملة.

وأشار وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٤٠٥٦ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين، وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض، والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة، للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية.