تعليم الفيوم يحصد 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية

حصلت تعليم الفيوم، على عدد من المراكز الأولى جمهورية فى المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الأوقاف المصرية من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي.

المسابقة الثقافية

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في المسابقة الثقافية المشتركة الخامسة للعام الدراسي 2024/2023، للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين والأخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية : الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والتعليم الفني.

الفائزون

وحققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، المعلمون- فازت هالة قرني محمد عبدالرحمن - مدرسة عبد التواب عبد الحميد صالح - إدارة سنورس التعليمية ، مركز أول جمهورية (جائزة مالية قيمتها 4000 جنية).

المرحلة الابتدائية - فازت التلميذة جودى محمود أحمد - إدارة أبشواي التعليمية ، مركز أول جمهورية (جائزة مالية قيمتها 2500 جنية).

الثانوي العام - فازت الطالبة ألاء أشرف على عبدالحليم على - الصف الأول الثانوي العام - مدرسة جامعة عين شمس الثانوية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، مركز سادس جمهورية (جائزة مالية قيمتها 1000 جنية).

الثانوي الفني - فاز الطالب أحمد صفوت عبدالعال محمود - مدرسة الفيوم الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، مركز أول جمهورية ، (جائزة مالية قيمتها 3500 جنية).

أولياء الأمور - فازت ابتسام أبوالقاسم توفيق - ولى أمر الطالبة صفاء على محمد فريد - إدارة أبشواي التعليمية ، مركز ثاني جمهورية (جائزة مالية قيمتها 3000 جنية ).

وبلغ عدد المتسابقين في المسابقة الثقافية على مستوى الجمهورية (١١٩٧٣٤) متسابقًا، في حين بلغ عدد الفائزين بها (83) فائزًا ، وبلغ مجموع جوائزها (129000) جنية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة الثقافية ، وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجية عام اللغة العربية ، صلاح محمود، و أحمد كابوة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المحلية والدولية.

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