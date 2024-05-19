على أنغام عمرو دياب.. ياسمين صبري تبرز رشاقتها بالأسود المجسم (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بمقطع فيديو جديد وهي تتراقص على أغنية عمرو دياب"حبيبي يا نور العين" أمام المرآة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وظهرت ياسمين بفستان مجسم ذو أكمام طويلة باللون الأسود ومزين بورود حمراء على خصرها ، وهو ما أبرز أناقتها وقوامها الممشوق، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة مميزة تلائم الإطلالة حيث تركته منسدلًا على كتفيها وزينته بوردة حمراء تشبه ما على فستانها ، واختارت في المكياج الألوان النود الملائمة لملامحها وإطلالتها.

مصمم أزياء سعودي يهاجم ياسمين صبري

جدير بالذكر أن المصمم السعودي يوسف أكبر شن هجوم شديد على الفنانة ياسمين صبري والإستايلست الخاصة بها بعد أن قاما بالإخلال بما هو متفق عليه وقص أجزاء من الفستان المستعار.

وكشف أكبر أنه وافق على أن يعيرهما الفستان الذي تختاراه بشرط ألا تغير به شيء وترتديه كما هو ، وبالرغم من ذلك قامت ياسمين ويُمنى بقص ذيله، وأطلت فيه ياسمين خلال فعاليات المهرجان دون ذيل، ثم أعادتاه إليه، دون أن تخبراه بالتعديل الذي عدلتاه على الفستان.

ولم يلاحظ أكبر التعديل الذي أجرياه على فستانه إلا عندما جاءت إحدى السيدات لتجربة الفستان، وتفاجأ حينها بأنه دون ذيل، ليعود إلى صور ياسمين صبري في المهرجان، ليتأكد أنهما قامتا فعلاً بقص ذيل الفستان، وهو ما لم يتفقا عليه.

وكتب يوسف أكبر في على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “لا أتوقع أبداً أن يقوم أي شخص بالتعديل على تصاميمي دون إذني، أقل ما أتوقعه هو بعض الاحترام لعملي"، وأضاف "يتصرفون بغباء ويرفضون تحمّل المسؤولية، لن أتعامل معهم مجددا! أنهم يفتقرون إلى الاحترافية والاحترام".