لن أتعامل معهم مجددًا.. مصمم أزياء سعودي يهاجم ياسمين صبري بسبب فستان (تفاصيل)

وضع مصمم أزياء سعودي الفنانة ياسمين صبري والإستايلست الخاصة بها يمنى مصطفى في مرمى اتهامه حيث وصفهما بأنهما "تفتقران إلى الاحترافية والاحترام".

وأوضح المصمم يوسف أكبر ما دار بينه وبين ياسمين ويمنى حيث كشف أنه تلقى طلباً من الأخيرة لاستعارة أحد الفساتين التي صممها من أجل أن ترتديه ياسمين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة.

وكشف أكبر أنه وافق على أن يعيرهما الفستان الذي تختاراه بشرط ألا تغير به شيء وترتديه كما هو ، وبعد أن أرسله إليهما أخبرته يمنى أن ذيل الفستان طويل، وقد يسبب في سقوط النجمة خلال المهرجان، فطلبت منه أن تعدّل عليه وتقص الذيل، ولكنه رفض لأن الذيل هو ما يميز الفستان.

وبالرغم من رفض مصمم الأزياء التعديل على الفستان، قامت ياسمين ويُمنى بقص ذيله، وأطلت فيه ياسمين خلال فعاليات المهرجان دون ذيل، ثم أعادتاه إليه، دون أن تخبراه بالتعديل الذي عدلتاه على الفستان.

ووفقًا لروايته انه لم يلاحظ التعديل الذي أجرياه على فستانه إلا عندما جاءت إحدى السيدات لتجربة الفستان، وتفاجأ حينها بأنه دون ذيل، ليعود إلى صور ياسمين صبري في المهرجان، ليتأكد أنهما قامتا فعلاً بقص ذيل الفستان، وهو ما لم يتفقا عليه.

وكتب يوسف أكبر في بيانه على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “لا أتوقع أبداً أن يقوم أي شخص بالتعديل على تصاميمي دون إذني، أقل ما أتوقعه هو بعض الاحترام لعملي"، وأضاف "يتصرفون بغباء ويرفضون تحمّل المسؤولية، لن أتعامل معهم مجددا! أنهم يفتقرون إلى الاحترافية والاحترام".