الشباب يخسر أمام التعاون في الدوري السعودي

خسر فريق الشباب أمام نظيره التعاون بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري السعودي.

جاء هدف التعاون عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، بينما توقف رصيد الشباب عند 41 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الثامن.

الحزم يهبط..

تعادل الحزم مع الرياض بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب ستاد نادي الحزم.

وارتفع رصيد نادي الرياض إلى النقطة 31 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الحزم، عند النقطة 21 في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة وهبط رسميًا إلى دوري يلو.