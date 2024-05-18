رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الحقوق والعلاج الطبيعى

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات داخل كليتي الحقوق والعلاج الطبيعي، وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة بدء أمتحانات الترم الثاني بكلية الحقوق رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد الكلية والوكلاء.

امتحانات كلية العلاج الطبيعى..

كما تفقد رئيس الجامعة أيضا امتحانات كلية العلاج الطبيعى داخل مركز الإختبارات الإلكترونية رافقه الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه على اللجان وانتظام سير الامتحانات وشدد رئيس الجامعة علي اهمية توافر الاطقم الطبية داخل العيادات اثناء فتره الامتحانات .

كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الإمتحانات، مؤكداً على توفير كافة الامكانيات من اجل انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية ..

وفي سياق أخر - تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بعدد من اللجان بمدن بنها وطوخ يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل لجان الإمتحانات ، مشددا على ضرورة توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أية معوقات، بالإضافة إلى أهمية توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس والأمن لتوفير سبل الدعم للطلاب.



وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات، واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه يتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.

وشددت على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهواتف المحمولة، أو أى وسيلة أخرى تمكن أو تسهم فى الغش الإلكتروني، مع الالتزام بالزي المدرسي، والمظهر اللائق، وعدم ارتداء أى زي يخالف الزي المدرسى.