كلام فى الهوا

السبت 18/مايو/2024 - 07:08 م 5/18/2024 7:08:04 PM

«الآيس كريم» إلى وقت ليس بالقريب كان من أطعمة الأغنياء، وما زالت الأنواع الجيدة منه حتى الآن لا يستطيع دفع قيمتها غيرهم، إن ما يُقدم إلى الفقراء غالبًا ما يتكون من مواد غير طبيعية ومواد حافظة حتى يُحفظ لمدة طويلة، لذلك نجد «الآيس كريم» له مذاق خاص لا يتمتع به إلا الأغنياء وليس الفقراء، وهذه الفروق بين آيس كريم الأغنياء والفقراء وجدت نفورًا كبيرًا بين تلك الطبقات، الأكثر من ذلك أوجد حاجزًا طبيعيًا بين العالم الحقيقى أو الطبيعى والعالم المقلد، هذان العالمان لا يختلطان، وقس على ذلك كل شيء فى الحياة، هناك عالم حقيقى سُجل باسم الغرب شأنه فى ذلك شأن اختراع الآيس كريم المُسجل لهم فى الأصل، وعالم مقلد فى كل شىء حتى لو كان هذا التقليد فى الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان وحرية الفكر وحرية العقيدة، ولكن فى الحقيقة كله تقليد ليس حقيقيا، فليس لدينا أى شىء من تلك القيم، وليس لدينا قدرة على سماع أى نقد أو قبول أى رأى مخالف لآرائنا كلنا فى عالم التقليد لا نعرف التسامح أو قبول الآخر أو التعايش باحترام مع الآخرين، الكل يحاول أن يصنع لنفسه «آيس كريم» الخاص به ليتميز به على الآخرين... حقًا إنها ثقافة الآيس كريم.

لم نقصد أحدًا!