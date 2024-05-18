الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني بدعم نتائج الأعمال القوية

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية منخفضة خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة مع توخي المستثمرين الحذر بعد تصريحات أحد صناع السياسات عن توقعات السياسة النقدية، بينما سجل سهم شركة ريشمونت أفضل أداء يومي في أكثر من ثلاثة أشهر بعد إعلانها عن إعادة هيكلة الإدارة.

الأسهم الأوروبية

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل الى نحو 0.1%، وكان قطاع العقارات الشديد التأثر بأسعار الفائدة من بين أكبر الخاسرين تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو.

وأظهر تقرير أن عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل دعت إلى توخي الحذر تجاه المزيد من خفض أسعار الفائدة بعد الخفض الأول المحتمل في يونيو، مما دفع بالشكوك حول توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الواجهة .

وأكدت قراءة نهائية للتضخم في منطقة اليورو تقريرا سابقا أظهر ارتفاع الأسعار 2.4% على أساس سنوي في أبريل.

ولم يقدم صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي توقعات واضحة لخفض أسعار الفائدة بعد يونيو، ولم يغير صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بصراحة وجهات نظرهم حول توقيت خفض أسعار الفائدة على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية المشجعة في الآونة الأخيرة.

وتمكن مؤشر الأسهم الرئيسي فى أسواق الأسهم الأوروبية من تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، إذ ارتفع في تسع جلسات متتالية حتى يوم الأربعاء، وقدم موسم نتائج الأعمال القوي دفعة جديدة للمعنويات الإيجابية الشائعة وسط المستثمرين.

وجاء في بيانات لمجموعة بورصات لندن أنه من بين 239 شركة في مؤشر ستوكس 600 فى أسواق الأسهم الأوروبية أعلنت عن أرباح ربع سنوية اعتبارا من يوم الثلاثاء، تجاوز أكثر من 60% منها تقديرات المحللين، أي أكثر من متوسط ​​طويل الأجل يبلغ 54%.

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الأسهم الأميركية

تباين أداء الأسهم الأميركية عند الإغلاق، أمس الجمعة، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد موجة صعود استمرت أسابيع دعمتها بيانات عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد تقليص الخسائر وانخفض المؤشر ناسداك، لكن كلا منهما سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع المؤشر داو جونز ليسجل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.79 نقطة أي 0.13% إلى 5303.89 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 12.35 نقطة أي 0.07% إلى 16685.97 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 141.50 نقطة أي 0.35% إلى 40010.88 نقطة.