بوكيتينو يعلق على دور جماهير تشيلسي

علق ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، على عدم رغبته في أن يحدث أي أشياء سلبية لتوتنهام.

وأوضح بوكيتينو في تصريحات "ديلي ميل" الإنجليزية، أنه لم يتوقع أي يشعر بحب الجماهير خلال المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث.

وأكد أن الجماهير ستأتي، لكن في حال لم يتحقق ذلك الأمر، فأن هذا الأمر لن يكون عائقًا، وسيُظهر الاحترام الكامل، كما أن هذا هو الشيء الأكثر أهمية، ونبحث دائمًا عن أن نكون محترمين جدًا ونحترمهم للغاية.

وأردف: "بالتأكيد، نُدرك أن الجماهير يعدون أفضل شيء يمكن أن يتمتع به نادي كرة القدم".

وتابع: "المشجعون يحق لهم إبداء رأيهم، كمدرب عليك أن تحترمهم، حتى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الآن لطيفة معي".