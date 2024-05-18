إصابة 5 سودانيين فى حادث انقلاب سيارة بطريق النقرة بأسوان

شهدت قرية وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية وادى النقرة التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص سودانيين الجنسية.



و حضر إلى نقطة أسعاف قرية وادى النقرة 5 أشخاص سودانيين الجنسية بهم جروح وسحجات متفرقة بالجسم نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينة الحادث، ورفع اثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

و تبين بالفحص أن المصابين هم:- النور أبكر محمد، ٣٣ سنه، كدمات متفرقة بالجسم، جعفر دهب آدم ٣٥ سنة، كدمات بالجسم وسحجات، منصور حسين يعقوب ٣٦ سنة، كدمات بالفقرات العنقية، عثمان عبدالله سليمان ٢٧ سنة، كسر بالكتف الأيسر، أحمد عبدالنور حسن ٢٣ سنة، كدمات متفرقة بالجسم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.