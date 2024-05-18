طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية بالإسماعيلية

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم السبت امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بمدارس الإسماعيلية في يومها الأول وسط إجراءات أمنية واستعدادات مكثفة داخل نحو ١٦٧ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.

ويؤدي نحو ٢٧ ألفا و٨٧٨ طالبا وطالبة بمدارس الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم والبكم الامتحان في مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف.

صرح بذلك الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية. مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية. وتستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل الموافق ٢٣ مايو.

وأكد بحيري على أن الامتحانات العامة أمن قومي وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد و الالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط.

وشدد "بحيري" على تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ على أن يتم توفير أماكن مفتوحة بالدور الأرضي لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض للحفاظ على سلامة الطلاب والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان.

وأكد سامي فضل وكيل المديرية على ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة ظرف الأسئلة وفتحه في المواعيد المحددة مستعرضا أهم القواعد والتعليمات التي يجب الالتزام بها وتوفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

وطالب فية بضرورة التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه مشددا علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.

وأكد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ نحو ٢٧ ألفا و٨٧٨ طالبا وبلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول ٧٨.٥٨%.