هل ينتقل الفرنسي فاران إلى الدوري المكسيكي بعد نهاية عقده مع اليونايتد

كشفت مصادر صحفية انجليزية ان المدافع الفرنسي الدولي رافائيل فاران ربما يحدث مفاجأة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الأنباء التي ربطت بينه وبين نادي تيجريه المكسيكي خلال الساعات القليلة الماضية .

وكانت مصادر وثيقة الصلة بنادي تيجريه المكسيكي قد أكدت ان النادي ربما يكون في طريقه للتعاقد مع مدافع له سمعته من أوربا واكدت الكثير من المصادر ان هذا الاعب هو النجم الفرنسي فاران .

وكان رافائيل فاران قد انتهى تعاقده مع نادي مانشيستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي وأعلن انه لن يستمر مع الفريق الذي وقع له قبل ثلاث سنوات قادما من ريال مدريد الأسباني ومنذ توقيعه لمانشيستر يونايتد شارك فاران في ٦٧ مباراة فقط في كل المسابقات وهو عدد متواضع للغاية بسبب الاصابات الكثيرة التي طاردت رافائيل فاران خاصة في الموسم الأخير.

وكانت عدة اندية قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع رافائيل فاران من بينها نادي بايرن ميونخ الألماني وايضا يوفنتوس الإيطالي إلى جانب عدد من اندية الدوري السعودي التي تسعى هي الأخرى لزيادة عدد النجوم الأجانب الكبار في دوري روشن السعودي.

من جانبه قال رافائيل فاران في تصريحات صحفية عقب اعلان قرار رحيله من مانشيستر يونايتد : منذ انضمامي لنادي مانشيستر يونايتد قادما من ريال مدريد شعرت بأهمية هذا النادي الكبير من خلال جماهيره ولاعبيه وادارته وكان احساسي خلال التواجد في أول مباراة مع الفريق لا يوصف وهي مشاعر لا يعرفها من لم يرتدي فانلة مانشيستر يونايتد. لقد كانت سنوات رائعة قضيتها في مانشيستر يونايتد الذي وقعت في حب جماهيره و لاعبيه وكل المنتمين اليه .