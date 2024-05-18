زيدان: الترجي نفى أزمة الكاميرات وإسناد مهمة الإخراج لمخرج أجنبي

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على البيان المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم الترجي، يطالب بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مباراة الأهلي بالقاهرة.

ونفى زيدان عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، هذا البيان المنتشر مؤكدا أن النادي غير مسؤول عنه.

وأضاف، أن مسؤول في الترجي أكد له أنهم ليس لهم علاقة بالبيان المتداول ولا يخصهم الأمر من قريب أو من بعيد.

وجاء في البيان المزعوم: "من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، يجب توفير عدد كاميرات لا تقل عن 12 كاميرا حول الملعب، وإسناد مهمة الإخراج والبث التلفزيوني وغرفة تقنية الفيديو لمخرج أجنبي يتم تعيينه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأضاف: "يأتي ذلك حتى لا يحدث الأمر المشين الذي تكرر في مباريات الرجاء الرياضي المغربي ومازيمبي الكونغولي مرة أخرى، لأن العالم بأكمله سيشاهد النهائي".