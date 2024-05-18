نقل طفلة للمستشفى سقطت من شرفة الطابق الثالث بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام طفلة في الثانية عشرة من عمرها تقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسر بالضلوع وإشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة "شروق . م . ب . م" 12 سنة تقيم بدائرة القسم مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسر بالضلوع وإشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .





إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال والدها "محمود . ب . م . ا" 37 سنة صاحب محل يقيم بذات العنوان أفاد أنه حال تواجد نجلته المذكورة بشرفة المنزل بالطابق الثالث إختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدى لحدوث إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .



وفي سياق آخر استقبل مستشفى دار السلام المركزي عجوز في بداية العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى الطابق الثالث أثناء قيامه بتركيب طبق الدش إحتل توازنه وسقط أرضا داخل منور منزله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حسن . ا . ح . م" 62 سنة بالمعاش جثة هامدة إدعاء سقوط من علو يقيم بدائرة المركز.



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيق المتوفـى "محمود . ا . ح . م" 53 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بإعادة تركيب طبق الدش أعلي سطح منزله بالطابق الثالث إختل توازنه وسقط أرضاً داخل منور المنزل مما أدي لوفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابة من سقوط من علو ولا توجد شبهة جنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .