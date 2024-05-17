إقبالاً كبيراً القافلة الدعوية للسيدات بمساجد الإسماعيلية

اول قافلة دعوية للواعظات تجوب مساجد الإسماعيلية ..

انطلقت اليوم الجمعة اول قافلة دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية تهدف للتوعية بأمور العبادات وفقه المرأة المسلمة .وضمت القافلة مشاركة نحو ٩ من الواعظات بوزارة الأوقاف تمت بمساجد السلام والتوحيد ومجمع الدوحة الاسلامي بمدينة الإسماعيلية .جاء ذلك وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات الإسماعيلية.

يأتي ذلك فى إطار عناية واهتمام الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية ، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي وكان قد سبق القافلة مقرأة للواعظات في مسجد السلام – بحي السلام بالإسماعيلية .



شارك في القافلة الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة هدى أمين عبد الرحمن إسماعيل، والواعظة تقوى مجدي محمد علي وذلك بمسجد السلام - بحي السلام.فيما شاركت الواعظة جيهان ياسين يوسف محمود، والواعظة أميمة غريب الداودي الحجاوي، و الواعظة هبه سامي محمد الدسوقي بقافلة مسجد التوحيد - خلف مجمع المحاكم.فيما شاركت الواعظة مرفت عزت محمد عثمان، والواعظة ريهام محمود عاشور محمود، والواعظة منار مجدي عبيد محمد بقافلة مسجد الشهداء ( الدوحة ) سابقا.

ومن جهة أخرى كانت قد أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى تم افتتاح 12 مسجدًا اليوم الجمعة 17 / 5 / 2024م، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا.