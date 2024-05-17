اقرأ غدا بالوفد.. العالم يشيد بموقف مصر في الملف الفلسطيني

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "العالم يشيد بموقف مصر في الملف الفلسطيني".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"مدبولي" يوجه أجهزة الدولة بتوفير السلع بكميات كبيرة وأسعار مخفضة والرقابة اليومية

ردود فعل إيجابية حول القمة العربية

العالم يشيد بموقف مصر في الملف الفلسطيني وتعزيز السلام والأمن بالمنطقة

خبراء: القمة تؤكد الموقف المصري بمنع تصفية القضية الفلسطينية