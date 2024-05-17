عاجل
عزت الرشق: الاحتلال يزعم الوصول لجثامين قد يكون قصفها سابقا وبقيت تحت الركام
الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقرأ غدا بالوفد.. العالم يشيد بموقف مصر في الملف الفلسطيني

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "العالم يشيد بموقف مصر في الملف الفلسطيني".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"مدبولي" يوجه أجهزة الدولة بتوفير السلع بكميات كبيرة وأسعار مخفضة والرقابة اليومية

ردود فعل إيجابية حول القمة العربية 

العالم يشيد بموقف مصر في الملف الفلسطيني وتعزيز السلام والأمن بالمنطقة 

خبراء: القمة تؤكد الموقف المصري بمنع تصفية القضية الفلسطينية 

الجريدة الورقية