شارل ليكلير الأسرع في التجارب الحرة لجائزة ايطاليا الكبرى

سائق فيراري

نجح سائق فريق فيراري شارل ليكلير في تسجيل افضل زمن في التجارب الحرة لجائزة ايطاليا الكبرى للفورميلا وان على حلبة ايمولا وهي التجارب التي شهدت معاناة كبيرة لبطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول.

وسجل شارل ليكلير افضل زمن في التجارب الحرة بلفة بزمن قدره ١.١٦.٩٩٠ د مستخدما اطارات من النوع السوفت فيما جاء خلفه سائق مرسيدس جورج راسل بفارق ٠.١٠٤ ثانية مستخدما اطارات هارد بينما أنهى سائق فيراري الثاني الأسباني كارلوس ساينز التجارب مسجلا ثالث افضل رقم لتكون انطلاقة ممتازة لفريق فيراري في أول سباق يخوضه على حلباته داخل ايطاليا هذا الموسم .

اما بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين فقد وضح خلال التجارب وجود مشاكل في الفرامل الخلفية لسيارة ريد بول واضطر إلى دخول مركز الصيانة لفريقه لكنه كان محقق افضل زمن في الجزء الاول والثالث على حلبة السباق لكنه تباطى في الجزء الأوسط مما جعله يحقق خامس افضل رقم خلف زميله في ريد بول سيرجيو بيريز.

السائق الياباني يوكي تسونودا سحل سادس افضل رقم وتلاه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون .

يذكر ان التجارب التأهيلية لجائزة ايطاليا الكبرى على حلبة ايمولا ستجرى عصر السبت بينما السباق النهائي سيجرى عصر الاحد .