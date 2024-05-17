مهرجان المسرح المصرى يطلق مسابقة التأليف المسرحي

فى دورته الـ 17

تأكيدا لأهمية الكتابة و التأليف المسرحي في تنمية الحراك والفعل الثقافي، وتشجيعا للمؤلفين علي كتابة وطرح نصوص مسرحية جديدة، يعلن مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض عن اطلاق مسابقة التأليف المسرحي باسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز ، وسيتم فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارا من اليوم الجمعة 17 مايو وحتي الأربعاء 5 يونيو.

الراحل الدكتور علاء عبد العزيز مؤلف مسرحي، وعمل استاذا للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وحصل على الدكتوراه في الدراما من بالمملكة المتحدة، وشغل منصب رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب عام 2020، وكان عضواً بلجنة تحكيم مسابقة "ابدا حلمك"، وقدم العديد من الأعمال الأدبية المسرحية التي تم تقديمها على خشبة المسرح المصري، وله العديد من الأعمال المسرحية التي تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ومن أبرز أعماله المسرحية "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج".

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.