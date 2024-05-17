الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استمرار المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الثانوية واإعدادية بكفر الزيات وبسيون

ناصر حسن وكيل الوزارة
ناصر حسن وكيل الوزارة

  استمرت فعاليات المراجعات النهائية للصف الثالث الإعدادي، بإدارة كفر الزيات التعليمية امس بمدارس الشهيد وائل طاحون الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد نبيل الدهراوي بابيار،  ومدرسة ابيار الاعدادية بنات لمادة اللغة العربية،  والتي شهدت إقبالا وحضورا من جانب الطلاب حيث وصل عددهم ٥٧٤طالب وطالبة، حيث تم مراجعة مادة اللغة العربية . للصف الثالث الاعدادي 
وقد وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشكر والتقدير ل فتوح مرعي مدير عام ادارة كفر الزيات التعليمية، والسادة القائمين علي استمرار وتفعيل المراجعات النهائية للصف الثالث الإعدادي،  متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

  واستمرت ايضافعاليات  المراجعات النهائية للصف الاول الثانوي، بإدارة بسيون التعليمية  اليوم بقاعة نادي بسيون الرياضي مادة اللغة الإنجليزية،  والتي شهدت إقبالا طلابيا وحضورا كثيفا للطلاب حيث وصل عددهم ٦٤٥ طالب وطالبة.

وقد وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر والتقدير محمد أبو ليمون، مدير عام إدارة بسيون التعليمية، والسادة القائمين علي استمرار وتفعيل المراجعات النهائية للصف الاول الثانوي، و السيد المهر، مدير إدارة الشباب والرياضة ببسيون، و أيمن الغرابلي، المنسق العام ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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