جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 وإصابة 14 من جنوده في غزة.. صور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسمياً مقتل خمسة من جنوده وإصابة 14 آخرين في غزة.





القتلى الجنود

وشن امس حزب الله هجوما بأكثر من 60 صاروخا على مقرات قيادات جيش الاحتلال

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " هجوما بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏

وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‏الخميس 16-05-2024 هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏