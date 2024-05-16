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جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 وإصابة 14 من جنوده في غزة.. صور
الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 وإصابة 14 من جنوده في غزة.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسمياً مقتل خمسة من جنوده وإصابة 14 آخرين في غزة.

 

القتلى الجنود 

وشن امس حزب الله هجوما بأكثر من 60 صاروخا على مقرات قيادات جيش الاحتلال 

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " هجوما بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏

وقال حزب الله في بيانا له:  دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على  منطقة البقاع، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‏الخميس 16-05-2024 هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏

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